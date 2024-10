Big Fan Games : Devolver lance un nouveau label avec un but bien précis

Devolver Digital jouit d’une excellente réputation auprès des joueurs, le studio d'édition met régulièrement en avant de très bons jeux vidéo comme Hotline Miami, OlliOlli, The Talos Principle, Serious Sam, The Messenger, Fall Guys, Cult of the Lamb ou encore Weird West. Sans oublier ses délirantes conférences à l'E3. Mais la firme dévoile aujourd'hui Big Fan Games, son nouveau label.

Big Fan Games a un objectif clair : éditer des jeux adaptés de franchises issus du monde du divertissement, que ce soit des films, des séries ou des comics. De petits studios, principalement indépendants, vont pouvoir s'aider de Big Fan Games pour adapter des licences déjà bien établies, le label est déjà composé d'une équipe ayant de l'expérience dans ce domaine. Voici le communiqué accompagnant l'annonce de Big Fan Games :

Vraiment passionné de jeux vidéo, Big Fan pense qu'une nouvelle approche est possible en matière de jeux à licence. Une approche où le développeur indépendant a son mot à dire et se sent libre d'explorer ses idées originales, qui ne sortent pas directement d'un tableur. L'objectif de Big Fan est de réaliser ces rêves : l'équipe a déjà œuvré sur des jeux et des propriétés intellectuelles telles que Dune, Star Wars, Blade Runner, Le Seigneur des Anneaux, Hellboy, Evil Dead, John Wick, Blair Witch, The Power Rangers et plus encore.

Big Fan est convaincu - et témoin - du fait que les jeux de qualité qui profitent de licences existantes offrent une connexion unique avec les fans, que seuls les divertissements interactifs peuvent produire. Les jeux indépendants peuvent se permettre d'explorer les licences de manière décalée ou novatrice : le rôle de Big Fan est d'élever le niveau d'exigence des fans.

Son but premier est de rapprocher ces univers du public - fans de la première heure comme néophytes - par le biais d'équipes créatives animées avant tout par leur passion pour le matériau d'origine. De son expertise complète aux ressources nécessaires pour mener à bien le projet, le soutien apporté par le label aux studios avec lesquels il collabore est multiple et adaptatif. Son objectif est d'encourager la création de jeux amusants et inventifs, qui se suffisent à eux-mêmes plutôt que de servir de supports marketing pour le lancement d'autres médias.

S'il est facile de mettre beaucoup d'emphase dans un communiqué de presse, nous sommes persuadés que nous avons tout ce qu'il faut pour matérialiser ces ambitions élevées. Collectivement, l'équipe a déjà travaillé sur de nombreux titres et plateformes différentes, dont vous avez probablement entendu parler. Des collaborations avec Disney, Dark Horse Comics, Rebellion, Lionsgate et autres constituent notamment le passé, le présent et le futur des gens talentueux derrière ce projet éditorial ambitieux.

Vous rêvez de voir votre jeu de cœur rebooté ? Il y a des films ou des livres que vous souhaiteriez voir adaptés en jeux ? N'hésitez pas à contacter Big Fan avec vos idées, et à suivre le label sur les réseaux sociaux