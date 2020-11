Black Desert : une date de sortie imminente pour la Prestige Edition

En août dernier, Pearl Abyss annonçait une Prestige Edition pour Black Desert, son jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Une nouvelle édition physique attendue sur PlayStation 4 et Xbox One, évidemment compatible avec la next-gen et qui inclura un tas de contenus exclusifs.

Aujourd'hui, Pearl Abyss et le distributeur Koch Media annoncent que la date de sortie de Black Desert: Prestige Edition est fixée au 6 novembre 2020 sur PS4 et Xbox One. Oui, c'est dans deux petits jours seulement, et cette édition physique sera vendue à bas prix, mais elle inclura plus de 120 € de contenu, dont :

Panthère noire (édition limitée) x1 ;

Set premium de gloire de Shudad x1 ;

Pack de valeur (30 jours) x1 ;

[Événement] Kit de support aux Améliorations II x1 ;

Conseils de Valks (+40) x1 ;

Parchemin au message sacré (100 min) x15 ;

Coffret de perles - 2000 x1.

Black Desert: Prestige Edition arrivera vendredi sur le marché, vous pouvez déjà le précommander à 34,99 € sur Amazon.fr.