Bloober Team n'a pas que Cronos: The New Dawn en développement

Connu pour ses jeux d'horreur psychologiques plus ou moins intéressants, Bloober Team a mis tout le monde d'accord avec Silent Hill 2 Remake en octobre dernier. Le studio polonais est désormais un grand nom de l'horreur vidéoludique et développe actuellement Cronos: The New Dawn, un survival-horror de science-fiction, qui était en pré-production pendant la création de Silent Hill 2 Remake.

Bloober Team a donc les épaules pour travailler sur deux jeux vidéo en même temps, mais maintenant que SH2R est lancé, va-t-il continuer sur cette lancée ? Eh bien MP1ST a posé la question à Wojciech Piejko, directeur de Cronos: The New Dawn, qui a une bonne nouvelle pour les joueurs :

Au sein de l'équipe Bloober, nous avons deux équipes de production. Les deux équipes fonctionnent de manière indépendante, mais toute l'équipe partage l'expérience de ses précédents projets comme The Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch, etc. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'une fois le travail sur Silent Hill 2 terminé, l'équipe mènera le travail de pré-production sur un nouveau projet.

Bloober Team travaille donc déjà sur un autre projet et Wojciech Piejko précise également que l'équipe chargée de l'audio de Silent Hill 2 Remake œuvre désormais sur Cronos: The New Dawn, de quoi ravir les fans de sound design angoissant !

Pour rappel, Bloober Team avait pendant un temps un accord d'édition avec Private Division pour Project C, un survival-horror, mais la filiale de Take-Two Interactive a décidé d'arrêter le partenariat. Cependant, le studio polonais a également un partenariat avec Skybound Entertainment pour le Project R, attendu en 2025, ainsi qu'un Project M exclusivement pour les plateformes Nintendo. Il faudra évidemment patienter pour découvrir officiellement ce prochain jeu.

