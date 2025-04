Blue Prince est le meilleur jeu de 2025 selon la presse spécialisée

Demain sortira Blue Prince, un jeu édité par Raw Fury et développé par Dogubomb, qui semble sortir de nul part. Pourtant, les tests viennent de tomber et ils sont excellents. Dithyrambiques, même. Le titre a une moyenne de 92/100 sur Metacritic, faisant de lui le meilleur jeu de 2025 (pour l'instant), devant Split Fiction, Monster Hunter Wilds et Kingdom Come: Deliverance 2. Pour Shuhei Yoshida (ex-PlayStation) et LocalThunk (développeur de Balatro), Blue Prince est même déjà un candidat au prix du Jeu de l'Année 2025.

Mais Blue Prince, c'est quoi ? Eh bien le titre de Dogubomb nous emmène dans un manoir et nous demande de résoudre des énigmes pour atteindre la chambre 46... alors qu'il n'y a que 45 chambres. Cependant, le joueur doit décider quelle pièce apparaît de l'autre côté des portes, un savant mélange de réflexion et de stratégie roguelike qui a fasciné la presse spécialisée.

Selon Numerama, Blue Prince « réussit le tour de force d’entremêler des mécaniques de gameplay simples, mais d’une profondeur incroyable qui le rend addictif, avec un réseau d’énigmes qui innerve le moindre recoin de ce manoir dans lequel on se perd avec un plaisir qui ne semble jamais vouloir faiblir », le titre est « instantanément un classique du genre » inspiré de Myst et Outer Wilds pour IGN France, « Blue Prince est un jeu de puzzle roguelike magistralement complexe qui révèle des détails de plus en plus élaborés et des systèmes imbriqués à mesure que vous en épluchez les couches » selon GameSpot, le jeu est « vraiment unique dans sa façon de s'appuyer sur un concept simple et de le remplir de multiples mystères » pour GamesRadar+ et Eurogamer conclut par « Quel jeu extraordinaire ! ». Malheureusement, Blue Prince est uniquement jouable en anglais et aucune traduction française n'est prévue, plusieurs énigmes étant basées sur des mots.



Si le jeu vous intéresse, ce qui est tout à fait compréhensible, Blue Prince sera rajouté dès demain aux catalogues PC/Xbox Game Pass et PlayStation Plus Extra et Premium. Si vous êtes abonnés, vous pourrez donc le découvrir sans frais. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.