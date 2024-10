BON PLAN ANBERNIC RG35XX Plus : une console portable explosive à petit prix avec notre code promo !

Vous cherchez une console rétro portable pour replonger dans vos jeux d’enfance ? La ANBERNIC RG35XX Plus, actuellement disponible sur Geekbuying, est une petite pépite à prix réduit. Entre puissance et nostalgie, elle saura séduire les amateurs de consoles nomades. En quelques mots, voici pourquoi ce modèle vaut le détour.

Un design soigné et compact





La RG35XX Plus mise sur un look simple et efficace, inspiré des consoles portables classiques. Elle est légère et compacte, parfaite pour l’emmener partout. Avec son écran IPS de 3,5 pouces (640x480 px), elle propose une résolution nette et lumineuse, idéale pour profiter de vos classiques sans compromis.

Des performances revues à la hausse





Cette version Plus apporte des améliorations significatives par rapport au modèle de base :

Processeur plus rapide pour une meilleure fluidité.

Mémoire interne de 64 Go (extensible 128 Go via carte SD).

Batterie de 2100 mAh offrant jusqu’à 5 heures d’autonomie, idéale pour vos sessions nomades prolongées.

Une compatibilité multi-plateformes





L’un des grands points forts de la RG35XX Plus est sa capacité d’émulation. Elle prend en charge plusieurs systèmes rétro populaires.

Interface intuitive grâce à son système Linux pré-installé, offrant une navigation fluide.

Sauvegarde rapide et possibilité d’ajuster les commandes in-game, parfait pour s’adapter à vos préférences.

Vendue à 85,30 €, cette console est une alternative abordable aux modèles plus coûteux du marché, comme la Retroid Pocket ou l’Analogue Pocket. Si vous recherchez une console fiable et accessible, la RG35XX Plus est un excellent choix pour revivre des heures de nostalgie à petit prix.

La machine est actuellement disponible sur Geekbuying, avec une option de livraison rapide et parfois même des réductions ou codes promo supplémentaires. Pour le coup, nous avons un excellent bon plan à vous proposer. En utilisant le code « 97H78W9VS1 », vous pouvez obtenir la console portable dans sa version 64+128 Go à 59,99 €.

À ce tarif-là, c’est une opportunité à ne pas manquer !