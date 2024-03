BON PLAN : le dernier Assassin's Creed en Launch Edition en promotion

Ubisoft Bordeaux a lancé en octobre dernier Assassin's Creed Mirage, un nouvel opus qui revient aux sources de la saga en mettant en scène Basim Ibn Ishaq dans la ville de Bagdad, au IXe siècle. Un jeu d'action, d'aventure et d'infiltration très sympathique qui continue de baisser de prix.

Assassin's Creed Mirage passe à 30 € sur Amazon, que ce soit sur PlayStation 5, PS4 ou Xbox Series X/One. Il s'agit là de la Launch Edition, ou Édition de Lancement, qui inclut le jeu, trois lithographies et un plan de Bagdad. Le titre est également en promotion sur Cdiscount, à 33 € sur PS5.

Dans Assassin’s Creed Mirage, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d’un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne, Ceux qu'on ne voit pas. En apprenant leurs mystérieux rituels et leurs préceptes, il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer.