BON PLAN : un écran gaming QHD 240 Hz à petit prix avec ce code promo

Pour jouer convenablement sur PC, il faut évidemment avoir un ordinateur puissant, mais également un moniteur qui tient la route. Il serait dommage d'acheter une RTX 5090 à plus de 2 000 euros pour jouer à 60 images par seconde en 1080. Mais les écrans coûtent cher, heureusement, voici une belle offre à ne pas louper.

L'écran P32A2S2 de Titan Army passe à 289,99 € chez Geekbuying grâce au code promo « 8RJJDUN3 ». Le moniteur de 32 pouces dispose d'une dalle Fast IPS en QHD (2560 x 1440), d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz, du HDR400, d'une latence de 1 ms GtG, d'un mode Game Plus, de l'Adaptive Sync et d'un pied ajustable. Côté connectique, nous avons deux ports HDMI 2.1 et deux DisplatPort 1.4.