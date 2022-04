BON PLAN sur GOG.com : Iris and the Giant offert pour les Indie Spring Sale

Après le Games Festival: Spring Edition, GOG.com lance déjà une nouvelle vague de promotions sur son site de jeux sans DRM. Cette fois, ce sont les Indie Spring Sale qui mettent les jeux indépendants à l'honneur, et la plateforme attire les joueurs en offrant un titre pendant quelques heures.

Iris and the Giant est un curieux mélange entre le RPG, le jeu de cartes et le rogue-like, et il est à récupérer gratuitement pendant 48h sur GOG.com, jusqu'au dimanche 17 avril, 15h00. Et bien évidemment, un tas d'autres jeux est à prix réduit pendant ces soldes, 300 titres sont concernés, voici une sélection :

Disco Elysium - The Final Cut (-65 %) ;

(-65 %) ; Solasta: Crown of the Magister (-60 %) ;

(-60 %) ; No Man's Sky (-50 %) ;

(-50 %) ; Stardew Valley (-20 %) ;

(-20 %) ; Myst 25th Anniversary (-80 %) ;

(-80 %) ; Return of Obra Din (-30 %) ;

(-30 %) ; Spiritfarer: Farewell Edition (-66 %) ;

(-66 %) ; Kenshi (-45 %) ;

(-45 %) ; Children of Morta (-65 %) ;

(-65 %) ; Inscryption (-30 %) ;

(-30 %) ; Unpacking (-20 %) ;

(-20 %) ; Loop Hero (-50 %) ;

(-50 %) ; Legend of Grimrock 1 & 2 (-80 %) ;

(-80 %) ; RimWorld (-10 %).

Les Indie Spring Sale sont à retrouver sur GOG.com jusqu'au 18 avril prochain.

