BON PLAN : GOG.com solde des jeux créés dans l'Hexagone avec ses offres Merci la France !

De nombreux jeux vidéo sont développés en France, et ce depuis de nombreuses années, certaines franchises sont connues à l'international, et GOG.com a décidé de lancer une série de promotions pour mettre en avant les jeux édités ou développés dans l'Hexagone, avec des soldes intitulés « Merci la France ! ».

Il y a vraiment de quoi faire, avec A Plague Tale: Innocence à 15,29 €, Call of Cthulhu à 12,09 €, The Council à 7,49 €, The Surge à 4,99 €, sa suite à 15,99 €, Vampyr à 14,99 €, Furi à 7,99 €, Omikron: The Nomad Soul à 1,39 €, Far Cry à 3,99 €, le reboot Prince of Persia à 3,39 €, Rayman Origins à 3,39 €, GreedFall à 29,99 €, Prey à 10,49 € ou encore Dishonored 2 à 13,99 €. Et bien évidemment, tous ces jeux sont sans DRM.

Les soldes « Merci la France ! » sont à retrouver sur GOG.com jusqu'au 20 juillet prochain, 15h00, et la plateforme en profite pour rappeler que Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre sortira le 27 août prochain sur GOG.com. Vous pouvez acheter un PC à 799 € sur Amazon.fr.