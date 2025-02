BON PLAN : un gros PC gaming à prix réduit

Si vous êtes à la recherche d'un PC tour pour profiter des jeux vidéo du moment, Cdiscount propose un ordinateur gaming à prix réduit. Ce PC gamer est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5700X, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, de 32 Go de RAM et d'un SSD M.2 NVMe de 1 To avec Windows 11.

Le PC gamer est affiché à 964,90 € sur Cdiscount, au lieu de 1 069,90 € habituellement, voici ce qu'il faut savoir sur ce modèle :

Boîtier : Systemtreff Gaming Mid Tower AirForce GT1 Noir (44,8cm x 21,5cm x 48,8cm), fenêtre en verre, éclairage RGB

: Systemtreff Gaming Mid Tower AirForce GT1 Noir (44,8cm x 21,5cm x 48,8cm), fenêtre en verre, éclairage RGB Processeur : AMD Ryzen 7 5700X 8x3,4 GHz (Turbo 4,6 GHz)

: AMD Ryzen 7 5700X 8x3,4 GHz (Turbo 4,6 GHz) Mémoire : 32 Go DDR4 3600 MHz G.Skill Ripjaws V Series - 2x16 Go

: 32 Go DDR4 3600 MHz G.Skill Ripjaws V Series - 2x16 Go Disque dur : Disque dur M.2 SSD NVMe de 1 000 Go

: Disque dur M.2 SSD NVMe de 1 000 Go Carte mère : Gigabyte B550 Gaming X V2 (PCIe 4.0, 4xUSB 3, 2xUSB 2, 1xHDMI, 1xDVI, 1xPS/2, LAN, 3x 3,5mm audio)

: Gigabyte B550 Gaming X V2 (PCIe 4.0, 4xUSB 3, 2xUSB 2, 1xHDMI, 1xDVI, 1xPS/2, LAN, 3x 3,5mm audio) Réseau : Realtek 1 Gigabit LAN Controller (1000Mbit/s)

: Realtek 1 Gigabit LAN Controller (1000Mbit/s) Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 avec DLSS 3

: Nvidia GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 avec DLSS 3 Technologie : (4K / GDDR6 / 128 bits / DirectX 12 / PCI-E 4.0 / 115 watts)

: (4K / GDDR6 / 128 bits / DirectX 12 / PCI-E 4.0 / 115 watts) Convient pour le gaming, la retouche d'images, le montage vidéo, la résolution 4K ainsi que la possibilité de connecter jusqu'à 4 moniteurs.

Alimentation : 650W MSI MAG A650BN

: 650W MSI MAG A650BN Lecteur : Pas de lecteur intégré

: Pas de lecteur intégré Système d'exploitation : Windows 11 Pro PC Gamer - AMD Ryzen 7 5700X - Nvidia GeForce RTX 4060 8Go - 32Go RAM - 1To M.2 NVMe - Windows 11 - WiFi à 964,90 € sur Cdiscount