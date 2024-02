BON PLAN : un jeu Dragon Ball et tous ses DLC en promotion

Depuis maintenant quatre ans, les fans du manga d'Akira Toriyama s'amusent sur Dragon Ball Z: Kakarot, un jeu de rôle et d'action en monde ouvert qui a eu droit à un tas de contenus additionnels. Bandai Namco a décidé de regrouper tout cela dans une Legendary Edition, qui est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs.

Vendu 119,99 € sur le PlayStation Store, Dragon Ball Z: Kakarot Legendary Edition est affiché à 49,99 € dans sa version physique PlayStation 5, sur Amazon et Micromania. Un moyen idéal de retrouver Son Goku et tous ses compagnons sans se ruiner.

Menez des combats épiques et découvrez la vie dans le monde de DRAGON BALL Z : combattez, pêchez, mangez et entraînez-vous avec Goku. Au cours de votre progression dans l'histoire, explorez de nouvelles zones, vivez de nouvelles aventures et tissez des liens étroits avec d'autres héros de l'univers de DRAGON BALL Z.

De l’arrivée de Raditz au combat final contre Boo ; profitez d’événements épiques ainsi que de quêtes secondaires amusantes. Des moments inédits de l'histoire répondront pour la toute première fois à certaines questions brûlantes que tout le monde se pose sur l'univers de Dragon Ball !

Livrez des combats emblématiques de DRAGON BALL Z à une échelle encore inégalée. Luttez sur de vastes champs de bataille à l'environnement destructible et repoussez vos limites en affrontant des boss lors de combats épiques (Raditz, Freezer, Cell, Boo etc…). Augmentez votre niveau de puissance et relevez de grands défis !

Ne combattez pas seulement comme les guerriers Z, vivez comme eux ! Pêchez, volez, mangez, entraînez-vous et combattez, tout en vous faisant des amis et en nouant des relations avec de multiples personnages de DRAGON BALL.

L’édition Légendaire contient le jeu + tous les DLC + des objets Bonus à utiliser dans le jeu.