BON PLAN : jusqu’à 170 € remboursés et une paire d’enceintes connectées offerte pour le Black Friday chez MSI

À l'occasion du Black Friday, MSI nous propose une offre de remboursement valable sur tout le mois de novembre. Une paire d’enceintes connectées est également offerte pour tout achat d'un « combo » éligible. L'ODR maximale est de 170 €. Elle concerne une liste de produits éligibles parmi les desktops, moniteurs, sièges et autres accessoires et composants proposés par la marque. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons créé pour vous une sélection des produits gamer éligibles les plus intéressants.

Commençons par les PC de bureau :

MSI Trident X - L'ultra compact ultra gaming

Ce PC de bureau ayant la taille et la forme d'une console de salon n'a rien à envier aux plus gros formats. Équipé d'une RTX 2080 SUPER d'un i9 de 10e génération, de 32 Go de RAM ainsi que d'un SSD M2 de 1 To, c'est l'allié parfait des écrans 4K et des hautes fréquences. Le PC a donc le droit à un ODR de 80 € s'il est commandé avant le 30 novembre. Il est disponible ici.

MSI Trident 3 - Le compact raisonnable

Toujours dans un format compact, MSI propose de nouveau un PC taillé pour le gaming, mais avec une offre cette fois-ci plus accessible. Équipé d'un i5 de 10e génération de 16 Go de RAM, d'une GTX 1660 SUPER et d'un SSD M2 de 512 Go, c'est le PC idéal pour jouer à tous les jeux actuels en Ultra et 1080p. Cet ordinateur a droit à un remboursement de 50 € s'il est commandé avant le 30 novembre. Il est disponible ici.

Passons maintenant aux moniteurs :

MSI Optix MAG321CURV 31,5" - La 4K grand format



Un écran 4K HDR de 32" avec seulement 4 ms de latence, une dalle VA incurvée et un éclairage RGB ainsi qu'une connectique USB-C 3.1. C'est ce qu'a réussi à nous proposer le constructeur pour moins de 500 € ! Aussi bon en jeu qu'en multimédia, c'est le moniteur idéal pour tous ceux recherchant un grand écran ainsi qu'une bonne définition. Proposé avec un remboursement de 30 € si commandé avant le 30 novembre, l'écran est disponible ici.

MSI Optix MAG274R 27'' - Un écran de compétition



Équipé d'une dalle IPS ayant un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms, ce moniteur est très clairement axé sur la performance. Sa fluidité, l'ergonomie de son pied ajustable, inclinable et rotatif ainsi que sa technologie AMD Freesync Premium font de cet écran un excellent atout pour tous les amateurs d'eSport. Comme le précédent, cet écran est proposé avec un remboursement de 30 € si vous le commandez avant le 30 novembre. Il est disponible ici.

Passons maintenant aux packs combo. En effet MSI propose une seconde offre qui est d'offrir une paire d'enceintes connectées pour tout « combo » d'achat éligible. Parmi ces packs combo, des fauteuils, moniteurs, ordinateurs, watercooling, cartes mères et boîtiers sont disponibles.

Pour avoir votre remboursement ou vos enceintes, il suffit, une fois vos achats effectués, de vous rendre sur la page de la promotion MSI et de suivre les consignes, qui sont de créer un compte MSI, d'y uploader et d'enregistrer votre facture et vos produits afin de soumettre votre demande. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé en retour.

