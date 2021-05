BON PLAN : le Monopoly Mario Kart en promotion chez Amazon !

Si les ventes de jeux vidéo ont fortement augmenté pendant les périodes de confinement, celles des jeux de société aussi et, malheureusement, les prix également. Heureusement, nous trouvons toujours des promos sur le net sur des jeux intéressants. C'est aujourd'hui la version Mario Kart du Monopoly qu'Amazon nous propose en promotion !

Dans cette version du Monopoly, incarnez Mario, Luigi, Toad ou Peach et faites la course pour obtenir le score le plus élevé et remporter la partie. Accompagné d'accessoires tels qu'un dé power-up, des jetons banane, des pièces d'or et des cartes de grand prix, ce Monopoly reprend tout l'univers du célèbre jeu de Nintendo sur un plateau.

Vendu normalement 29,99 €, le Monopoly Mario Kart est actuellement proposé à 22,99 € sur Amazon.