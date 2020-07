BON PLAN : la Nintendo Switch Lite vendue 182,99 € jusqu'à ce soir

La Nintendo Switch Lite est pour rappel une version uniquement portable de la dernière console du géant japonais. Impossible donc d'afficher l'image sur une télévision via un dock, mais la machine est facilement transportable grâce à sa taille légèrement réduite et son autonomie améliorée.

Normalement vendue 199,99 €, voire plus ces derniers mois, la Switch Lite est actuellement proposée à 182,99 € sur Rakuten, avec le code « RAKUTEN15 » permettant d'avoir 15 € remboursés, à partir de 99 €. Ces 15 € sont en fait enregistrés sur votre compte, pour les utiliser lors de votre prochain achat. Mieux encore, si vous êtes membre du Club R, vous aurez 9,9 € de plus crédités sur votre compte. Voici les mentions légales :

7 euros offerts pour toute commande de 49 euros minimum avec le coupon RAKUTEN7. Coupon utilisable une seule fois pour chaque commande, valable sur l'ensemble du site et limité à une seule commande par personne et aux 2000 premières utilisations. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le mercredi 22 juillet 2020 de 00h00 GMT+1 à 23h59 GMT+1 .

15 euros offerts pour toute commande de 99 euros minimum avec le coupon RAKUTEN15. Coupon utilisable une seule fois pour chaque commande, valable sur l'ensemble du site et limité à une seule commande par personne et aux 2000 premières utilisations. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le mercredi 22 juillet 2020 de 00h00 GMT+1 à 23h59 GMT+1 .