BON PLAN : l'Oculus Store casse les prix pendant quelques heures seulement pour le Black Friday (Quest, Quest 2, PC)

Pour le Black Friday, Oculus propose des promotions intéressantes sur sa boutique en ligne, l'Oculus Store, que ce soit pour sa partie autonome (Oculus Quest et Quest 2) ou celle dédiée au PC (Rift, Rift S, Link pour Quest/Quest 2). Sur la première, en plus des jeux à prix cassés, il y a trois packs (Premium, Incontournables et Vader Immortal: A Star Wars VR Series) qui seront certainement plus appréciés des nouveaux arrivants sachant que, contrairement à Steam, il n'y a pas d'ajustement au prorata si jamais l'acheteur possède déjà un titre inclus. Du côté du store PC, point de souci de ce genre, il n'y a aucun pack mis en avant, juste des promotions sur quelques jeux. À noter, aucune promotion n'est proposée pour les Oculus Go.

1 - Promotions du Black Friday pour Oculus Quest/Quest 2 :





Pack Premium - 140,28 € (249,40 € soit -43 %)







Ce pack contient SUPERHOT VR, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted, Vacation Simulator, Arizona Sunshine, The Room VR, Red Matter, Espire 1: VR Operative, Moss, Gun Club VR et Space Pirate Trainer.



Cette offre est valable pour les achats sur Oculus.com jusqu'au 28 novembre 2020 à 9h00 en France.

Pack Incontournables - 89,99 € (138,95 € soit -35 %) Ce pack contient Onward, Job Simulator, In Death: Unchained, Tetris Effect, Space Pirate et I Expect You to Die. Cette offre est valable pour les achats sur Oculus.com jusqu'au 28 novembre 2020 à 9h00 en France.

Pack Vader Immortal: A Star Wars VR Series - 19,99 € (23,97 € soit -16 %) Le pack contient Vader Immortal: Episode I, Vader Immortal: Episode II et Vader Immortal: Episode III. Cette offre est valable pour les achats sur Oculus.com jusqu'au 28 novembre 2020 à 9h00 en France.

2 - Promotions du Black Friday pour Oculus Rift/Rift S/Oculus Link :