BON PLAN : la PS5 de retour en promotion à un très bon prix !

Il est inutile de présenter la PlayStation 5 qui s'apprête bientôt à célébrer son troisième anniversaire. Après deux longues années de pénurie et de marché gris qui permettait d'en acheter à des prix exorbitants, cette nouvelle année a non seulement apporté du stock, mais surtout les premières promotions. Avouez que personne n'aurait pu imaginer voir un prix cassé sur la PlayStation 5 il y a seulement six mois.

Aujourd'hui, en vente flash sur Amazon.fr, la console PS5 est proposée au prix de 474 € au lieu de 549,99 €. Cela représente une remise de 14 %, ce qui n'est pas négligeable vu le produit. Au passage, la boutique PlayStation faisant partie du programme « Prime », cela permet de recevoir la console en 72 heures sans frais de port.

Aucune idée de quand cette promotion va se terminer, alors si vous avez envie de vous offrir la console, ne loupez pas le coche. Vous pouvez aussi profiter d'un autre bon plan qui permet de s'offrir le PSVR 2 à 480 euros au lieu de 549,99 € et ce jusqu'à demain, 22 août 2023.