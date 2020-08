BON PLAN : Serious Sam: The First Encounter offert sur GOG.com pour les Soldes d'automne 2020

L'été n'est pas encore terminé, mais cela n'empêche pas GOG.com de lancer dès aujourd'hui ses Soldes d'automne 2020, avec encore une fois plus de 1 500 jeux et extensions bradés, avec des réductions allant jusqu'à 91 %. Et pour séduire les joueurs, la plateforme de jeux sans DRM les attire avec un jeu gratuit.

Ce jeu, c'est Serious Sam: First Encounter, premier volet de la saga de Croteam qui voyait des extraterrestres et des créatures mécaniques s'affronter sur Terre. Heureusement que Sam est là pour calmer leurs ardeurs et faire tout exploser sur son passage. Un FPS qui date de 2001, mais qui ne pique pas trop les yeux même encore aujourd'hui, il est à récupérer ici jusqu'au 26 août, 15h00. Pour rappel, Serious Sam 4: Against All Odds arrivera quant à lui le 24 septembre prochain.

Du côté des Soldes d'automne, il est à vraiment de quoi faire, avec Batman: The Telltale Series à -50 %, Sniper Ghost Warrior Contracts à -40 %, Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition à -75 %, Dying Light: The Following - Enhanced Edition à -70 % ou encore Phantasmagoria à -35 %. GOG.com en profite pour lancer les précommandes d'Iron Harvest, et offre en même temps Sudden Strike 4 en cadeau. Pour les amateurs d'action, le pack Quadruple Fauchage avec Elderborn, Hedon, Nightmare Reaper et Project Warlock est vendu 30,36 €. Toutes les offres sont à retrouver sur GOG.com, jusqu'au 31 août prochain. Vous pouvez retrouver la Collector' Edition d'Iron Harvest à 79,99 € sur Amazon.fr.