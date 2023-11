BON PLAN : un Souls-like récent déjà en promotion

Mine de rien, les amateurs de Souls-like ont eu droit à deux titres très intéressants ces derniers mois, à savoir Lord of the Fallen et Lies of P. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui, un jeu développé par Round8 Studio et édité par Noewiz Games qui actuellement en promotion, deux mois après sa sortie.

Lies of P est en effet affiché à 39,99 € chez Cdiscount, que ce soit sur PlayStation 5, PS4 ou Xbox Series X/One.

Vous êtes une marionnette créée par Geppetto qui se retrouve prise dans un tissu de mensonges, entourée de monstres inimaginables et de personnages louches, piégée dans la tourmente des événements qui se sont abattus sur le monde de Lies of P. Vous êtes réveillé par une voix mystérieuse qui vous guide à travers la ville sinistrée de Krat, un lieu autrefois plein de vie, désormais frappé par la folie et la soif de sang. Dans notre jeu soulslike, vous devez vous adapter et choisir vos armes pour affronter des horreurs indicibles, démasquer les secrets insondables des élites de la ville et choisir de surmonter les défis en usant de vérité ou bien en tissant des mensonges, tout au long de votre quête personnelle. UN MONDE SOMBRE, ÉLÉGANT ET CRUEL Dévoilez les secrets de la ville de Krat, un lieu baignant dans le style de la Belle Époque, autrefois prospère grâce à son industrie de marionnettes, mais dont les rues sont désormais couvertes de sang. COMBATTEZ AVEC DES OUTILS DÉFORMÉS Développez un style de combat unique pour combattre les ennemis vicieux et le terrain à l'aide de combinaisons d'armes dynamiques, en utilisant les bras de légion et en activant de nouvelles capacités. QUE CACHE UN MENSONGE ? Vous serez parfois confronté à des choix où il faudra réconforter des gens plongés dans le chagrin ou le désespoir en leur mentant... ou bien choisir de leur dire la vérité. Frayez-vous votre propre voie. UN CLASSIQUE REVISITÉ Découvrez le célèbre conte de fées de Pinocchio réinterprété dans un récit sombre et cruel où les joueurs pourront découvrir les secrets et symboles cachés du monde de Lies of P.

Vous pouvez également retrouver Lies of P un peu plus cher sur Amazon et la Fnac.