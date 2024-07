BON PLAN : un très bon Souls-like dark fantasy à prix canon

Les soldes d'été 2024 continuent de battre leur plein en France, c'est le moment de se faire plaisir et de dénicher des jeux vidéo à tout petit prix. Aujourd'hui, c'est un Action-RPG de type Souls-like, dans un univers de dark fantasy, qui bénéficie d'une belle réduction sur Xbox Series X, mais aussi sur PlayStation 5.

Lords of the Fallen est affiché à 14,99 € sur Xbox Series X à la Fnac, ou à 24,40 € sur PS5 chez Amazon. Le titre est pour rappel à la fois un reboot et une suite du jeu éponyme de 2014, mais il a cette fois réussi à séduire la presse spécialisée et les joueurs. Une grosse mise à jour, Master of Fate, a été publiée en avril dernier, rebattant totalement les cartes.

Après une ère de la pire tyrannie qui soit, le dieu démon Adyr était enfin vaincu. Hélas, les dieux ne restent pas déchus éternellement. Les éons ont passé et la résurrection d'Adyr approche. Le seul espoir de l'humanité est l'Église d'Orius, derniers guerriers de la lumière dans un monde qui s'assombrit de jour en jour. Cet ordre divin a déterré une relique au pouvoir contre nature, une lanterne permettant de passer entre le royaume des vivants et celui des morts. Au mépris de sa foi, l'Église confère ce pouvoir sinistre à ses plus féroces et fidèles champions : les Croisés noirs.

Pour défier les dieux et rétablir la lumière, il faut ne faire qu'un avec l'ombre.