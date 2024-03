BON PLAN sur Steam : les Soldes du Printemps 2024 sont lancés

Comme chaque année, Steam célèbre le retour des beaux jours avec les Soldes du Printemps, cassant les prix sur des milliers de jeux sur sa plateforme. Les joueurs PC vont pouvoir se faire plaisir et obtenir des titres à prix réduits pendant quelques jours, c'est le moment d'alléger sa liste de souhaits et agrandir sa bibliothèque.

Bien évidemment, la liste des jeux vidéo en promotion sur Steam est longue, mais la plateforme met quelques titres en avant, à savoir Cyberpunk 2077, Diablo IV, Forza Horizon 5, Palworld, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Sons of the Forest, Star Wars Jedi: Survivor, Remnant 2, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Lies of P, EA Sports FC 24, Street Fighter 6, Call of Duty: Modern Warfare III, Ready of Not, PAYDAY 3, Cities Skylines II, BattleBit Remastered, Mortal Kombat 1, Like a Dragon: Infinite Wealth, ARK: Survival Ascended, Total War: Warhammer III, Enshrouded, Age of Wonders 4, Party Animals, Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel, Dave the Diver ou encore House Flipper 2.

Les Soldes du Printemps 2024 sont à retrouver sur Steam, jusqu'au 21 mars prochain, 18h00. Vous pouvez sinon retrouver toute l'année des jeux en promotion sur Gamesplanet.