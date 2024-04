BON PLAN : une trilogie d'Action-RPG cultes et exigeants en promotion

Si les jeux de rôle et d'action au gameplay exigeants existent depuis fort longtemps, FromSoftware et le concepteur Hidetaka Miyazaki ont créé le genre du Souls-like avec Demon's Souls et surtout la trilogie Dark Souls. Des Action-RPG très punitifs dans un univers de dark fantasy et un scénario cryptique qui sont actuellement en promotion.

Dark Souls Trilogy est à prix réduit sur Amazon, il est vendu 38,99 € sur PlayStation 4 et même 38,27 € sur Xbox One. La compilation regroupe les trois jeux de rôle et d'action de FromSoftware et Bandai Namco, ainsi que leurs extensions et leurs bandes originales, voici le contenu de Dark Souls Trilogy :

Dark Souls Remastered (avec le DLC Artorias of the Abyss) ;

(avec le DLC Artorias of the Abyss) ; Dark Souls II: Scholar of the First Sin (avec les DLC Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King, et Crown of the Ivory King) ;

(avec les DLC Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King, et Crown of the Ivory King) ; Dark Souls III: The Fire Fades (avec les DLC Ashes of Ariandel et The Ringed City ;

(avec les DLC Ashes of Ariandel et The Ringed City ; La bande-son composée par Motoi Sakaraba et Yuka Kitamura.

Lire aussi : TEST - Dark Souls III : le bel adieu du Maître & TEST - Dark Souls II : la mort vous va si bien