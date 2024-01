BON PLAN : la Xbox Series X à prix réduit

Les fêtes de fin d'année sont terminées, mais peut-être n'avez-vous pas eu de console de salon de dernière génération sous le sapin. Pas de panique, plusieurs revendeurs affichent en ce moment la console haut de gamme de Microsoft à prix réduit, de quoi se faire plaisir sans trop se ruiner.

La Xbox Series X est en effet affichée à 409,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, au lieu de 549,99 €, soit une réduction de - 25 %.

Découvrez la toute nouvelle Xbox dernière génération, la plus puissante et la plus rapide jamais conçue avec son lecteur Blu-ray 4K et son disque dur SSD 1To.