Borderlands 3 : le Season Pass 2 lancé en vidéo, une nouvelle mise à jour bientôt disponible

Avec l'arrivée de la next-gen, Borderlands 3 s'invite sur PS5 et Xbox Series X | S et il ne vient pas les mains vides puisqu'un Season Pass 2 va être mis à la vente dans les prochaines heures pour tout le monde, permettant d'accéder dans un premier temps à de nouveaux arbres de compétence et un mode jeu inédit, voire au pack Formes finales des Chasseurs de l'Arche, gratuit pour certains joueurs. Gearbox Software et 2K Games n'ont donc pas manqué de diffuser une bande-annonce de lancement pour nous rappeler tout ça.

Voici pour rappel tout ce que vous pouvez obtenir en achetant le DLC Designer's Cut du Season Pass 2 :

OBTENEZ DU BUTIN OU MOUREZ EN CHEMIN DANS LE NOUVEAU MODE BUTIN & SURIN Butin & Surin est le premier jeu de télé-réalité de meurtre de la galaxie. Il est présenté par les anciens Chasseurs de l'Arche devenus commentateurs ÉCHOcast : Axton et Salvador. Dans ce mode rejouable à l'infini, vous devrez vous lancer dans une course effrénée pour équiper votre Chasseur de l'Arche en partant de rien et trouver le meilleur butin possible... sans mourir et tout perdre. Butin & Surin bouleverse les règles. Découvrez une nouvelle zone ainsi qu'un nouveau défi pour vivre une expérience totalement différente, de type rogue-like, dans Borderlands 3 ! SURVIVEZ AU COMPLEXE TEMPÊTE AVEUGLE Dans Butin & Surin, vous évoluez dans le Complexe Tempête aveugle, une base militaire de DAHL désaffectée. Cette île sombre est infestée d'ennemis et perpétuellement ravagée par un temps calamiteux appelé l'Assacyclone (un raccourci pour assassin et cyclone, bien sûr). Vous êtes dépouillé de votre équipement et lâché dans une zone aléatoire du complexe. Vous devez dès lors repousser frénétiquement des assaillants avec les moyens du bord. Tout le monde commence Butin & Surin sur un pied d'égalité, mais seuls les meilleurs parviendront à survivre à l'envahissante tempête, à vaincre le boss final et à obtenir de nouveaux objets et armes légendaires très recherchés. SEMEZ LE CHAOS GRÂCE À DE NOUVEAUX ARBRES DE COMPÉTENCE Les Chasseurs de l'Arche qui souhaitent élargir leurs horizons peuvent exploiter de nouveaux arbres de compétence, disponibles pour chaque Chasseur de l'Arche, ainsi que de nouvelles compétences d'action et de puissantes capacités passives. FORCE ÉCLAIRÉE - AMARA Frayez-vous un chemin à travers vos adversaires grâce à l'arbre de compétence Force éclairée d'Amara la Sirène, qui inflige des dégâts de glace et vous fera découvrir l'orbe de la mort Éclat de phase ! TRAPPEUR DE FL4K Rendez vos ennemis impuissants grâce à l'arbre de compétence Trappeur de FL4K le Roi des bêtes. Immobilisez vos proies avec Piège antigravité pour que votre nouveau compagnon Porteur et vous-même puissiez les abattre plus facilement ! MAMAN OURS - MOZE Votre méca fera votre fierté avec l'arbre de compétence Maman Ours de Moze l'Artilleuse. L'Ours de fer est remplacé par l'Ourson de fer, certes adorable, mais tout aussi dangereux. PROFESSIONNEL - ZANE Éliminez des cibles avec une précision chirurgicale grâce à l'arbre de compétence Professionnel de Zane l'Agent spécial. Tirez sur vos ennemis à distance avec le canon d'épaule MNTIS et ses multiples charges. ÉLÉMENTS COSMÉTIQUES FORME FINALE Grâce aux packs cosmétiques Forme finale, découvrez ce à quoi vos héros ressembleraient s'ils n'étaient pas devenus des Chasseurs de l'Arche ! Chaque pack comprend un corps unique de Chasseur de l'Arche ainsi qu'une nouvelle tête assortie.

Par ailleurs, le changelog de la mise à jour apportant toutes ces nouveautés ainsi que le mode Chaos 11 peut être consulté en page suivante. Cette dernière devrait être disponible vers 21h00 ce lundi. Enfin, si vous souhaitez avoir un autre aperçu de Butin & Surin, ça se passe dans la vidéo ci-dessous.

Un deuxième DLC baptisé Director's Cut verra lui le jour en 2021, au contenu encore mystérieux. Vous pouvez vous procurer Borderlands 3 à 24,99 € sur Amazon.

