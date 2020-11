Bright Memory: Infinite, quatre nouvelles images partagées

Bright Memory sera l'un des jeux du lancement des Xbox Series X et S, mais il ne s'agit là que d'un prologue déjà accessible sur PC depuis plusieurs mois. Les joueurs attendent surtout le gros morceau que sera Bright Memory: Infinite, qui se dévoile un peu plus aujourd'hui avec de nouvelles images :

D'après FYQD Studio, le développement de Bright Memory: Infinite se passe bien, il compte toujours lancer son jeu de tir dans une Asie aussi traditionnelle que futuriste dans le courant de l'année 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S, mais en attendant, il faudra se contenter de ces quelques captures qui en mettent plein la rétine, le studio n'étant pas avare sur les effets visuels.

Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir Bright Memory: Infinite, et dès le 10 novembre prochain pour mettre les mains sur sa préquelle via les Xbox Series X et S, la console sans lecteur est en précommande à 299,99 € sur Amazon.fr.