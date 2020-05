Bubble Bobble 4 Friends annoncé sur PS4

C'est l'année dernière que Taito lançait Bubble Bobble 4 Friends, uniquement sur Nintendo Switch. Entièrement jouable en coopération, le titre propose une nouvelle fois de se servir de bulles pour affronter des ennemis, avec quelques nouveautés dans le gameplay pour moderniser la franchise.

Mais si vous n'avez pas de Switch, bonne nouvelle, Taito vient d'annoncer que Bubble Bobble 4 Friends allait avoir droit à un portage sur PlayStation 4. Le titre est attendu en fin d'année sur la console de salon de Sony, en version numérique comme en édition physique. Pour rappel, la version Switch avait eu droit à des éditions limitées et collector.

La version PS4 inclura des niveaux et modes de jeu additionnels, qui seront ajoutés également sur Switch via une mise à jour gratuite. Enfin, Taito lance un concours d'illustration, 10 gagnants seront sélectionnés et auront droit à leurs œuvres et leurs noms dans les crédits du jeu, ainsi qu'une copie de Bubble Bobble 4 Friends.