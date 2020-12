BON PLAN : Seagate annonce 4 Game Drive pour la PS4 aux couleurs des Avengers et ils sont déjà en promo !

Après le Game Drive Halo: Master Chief pour Xbox, Seagate annonce cette fois-ci des disques durs adaptés aux PlayStation 4, et c'est avec Marvel et Square Enix qu'un partenariat a été conclu, puisqu'ils sont aux couleurs des Avengers.

Ces disques durs ayant une capacité de 2 To et compatibles PS4/PS4 Pro sont décorés avec des images de Captain America, Hulk, Thor ou une équipe d’Avengers. Comme toujours avec les Game Drives, le disque est plug and play et la PS4 les reconnait instantanément. Leur interface USB 3.0 permet d'installer et d'accéder très rapidement à ses jeux. Leur format compact est également adapté au transport afin d'emporter ses jeux partout où il y a une console. Proposé au prix conseillé de 99,99 € le Game Drive Marvel Avengers sera disponible en quantités limitées.

Le bon plan du moment, c'est que les versions Captain America, Hulk et Thor sont déjà disponibles en précommande et en promotion sur Amazon pour seulement 81,99 € (soit 18 € d'économie).