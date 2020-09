Bungie : Microsoft en pourparlers pour le rachat du studio ? Le CEO Pete Parsons répond

Depuis quelques heures, une folle rumeur court sur la Toile, à savoir que Microsoft aurait tenté à plusieurs reprises d'acquérir Bungie, le studio à l'origine de la licence Halo avant qu'elle ne soit reprise par 343 Industries et qui œuvre depuis plus de 6 ans maintenant sur Destiny. Ici, pas question d'un post anonyme sur un obscur forum, mais une discussion entre plusieurs personnalités généralement bien renseignées sur les coulisses de l'industrie. En effet, c'est lors du podcast GamesBeat Decides tenu par Jeff Grubb de VentureBeat et dans lequel Imran Khan participait que le sujet a été mis sur la table.

Apparemment, Microsoft aurait donc tenté à plusieurs reprises de remettre le grappin sur la société, qu'il détenait au début des années 2000 avant qu'elle ne devienne indépendante en 2007, sauf que le prix de son acquisition serait bien trop élevé. Après tout, et malgré tout ce qui peut actuellement être reproché à Destiny 2, son modèle économique et le poids de la licence sont suffisamment forts pour que Bungie ait l'ascendant lors de ce type de pourparler financier.

D'ailleurs, l'extension Beyond Light (Au-delà de la Lumière) sort étrangement le même jour que le lancement des Xbox Series X | S suite à un report, qui même s'il est effectivement dû au COVID-19, a pu faire l'objet d'un arrangement entre les deux partis. L'arrivée des deux campagnes payantes dans le Xbox Game Pass la semaine prochaine est un autre signe de ce rapprochement. Tom Phillips d'Eurogamer a également appuyé ces dires, déclarant que les discussions côté Bungie seraient encouragées par un désir de lever des fonds pour ses projets et son personnel. Sauf que... la rumeur a été démentie.

This is false. — pete parsons (@pparsons) September 14, 2020

Pete Parsons, actuel CEO de Bungie, a pris la parole sur Twitter afin de couper court à ces bruits de couloir, affirmant que tout cela est faux. Moins de deux ans après la séparation avec Activision, il serait assez étonnant que le studio et ses employés désirent à nouveau se retrouver sous la coupe d'un autre géant de l'industrie vidéoludique, même si les relations entre Bungie et Microsoft semblent au beau fixe ces derniers mois. De plus, avec plusieurs années de contenu prévues en multiplateforme pour Destiny 2, difficile d'y voir un réel intérêt dans l'immédiat pour le constructeur, qui n'a pas besoin de payer pour en faire profiter ses joueurs.

