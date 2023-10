Call of Duty : un accord secret avec un fabriquant d'armes qui fait scandale

Depuis ses débuts, et surtout avec les premiers Modern Warfare, la franchise Call of Duty est souvent pointée du doigt pour embellir l'image de l'armée américaine et rendre sympathique l'utilisation d'armes à feu. Un propos aujourd'hui bien plus nuancé dans les récents opus, mais à l'époque, il se passait des choses étonnantes en interne.

Le Wall Street Journal dévoile que pour Call of Duty: Modern Warfare 2, en 2009, Activision avait conclut un accord gardé secret avec Remington pour inclure le fusil d'assaut ACR dans son jeu de tir. Un placement de produit qui se serait fait sans échange d'argent, mais les deux firmes voulaient garder cet accord secret, et ça se comprend, tant le sujet des armes à feu fait débat aux États-Unis.

Si l'affaire est aujourd'hui révélée au grand jour, c'est suite à un procès intenté par les familles des victimes de la fusillade de l'école primaire de Sandy Hook en 2012, où 26 personnes ont été tuées, principalement des enfants. Le tireur, âgé de 20 ans, avait utilisé un fusil AR-15 fabriqué par Remington, le procès mettait notamment en avant les accords comme celui avec Activision qui viseraient à accroître la popularité des armes auprès des jeunes.

John C. Trull, ancien vice-président de Remington chargé de la gestion des produits pour les armes à feu, s'est défendu en affirmant qu'il n'autorisait pas l'utilisation de la marque Remington pour des jeux permettant de tirer sur des ennemis non militaires, mais il n'était pas au courant des modes multijoueur en ligne et des « matchs à mort » entre joueurs, ce qui est pourtant la base de tout FPS...

Activision lancera pour rappel le mois prochain Call of Duty: Modern Warfare III, avec là encore des armes inspirées de modèles réels et des modes multijoueur, mais sans accords louches (espérons-le). Vous pouvez précommander le titre à 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.