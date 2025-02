Call of Duty: Black Ops 6 est gratuit, mais il faut faire vite

Activision et ses studios Treyarch, Infinity Ward et Raven Software ont lancé en octobre dernier Call of Duty: Black Ops 6, un titre disponible day one dans le Game Pass et qui a battu des records, à en croire les annonces de l'éditeur. Bon, aucun chiffre de joueurs n'a été dévoilé et Activision semble vouloir attirer un peu plus de monde sur son FPS.

Call of Duty: Black Ops 6 est en effet jouable gratuitement jusqu'au 10 février prochain, sur PC, PlayStation et Xbox. Les joueurs curieux peuvent découvrir une partie du contenu multijoueur issu de la Saison 2, avec une dizaine de cartes, sept modes de jeux (dont Surrégime) et deux maps Zombies. Voici ce qu'il faut savoir :

Jusqu'au lundi 10 février, les joueurs peuvent découvrir une sélection de cartes et de modes multijoueurs. Ce week-end d'essai gratuit offre l'accès à plus de 10 cartes (dont celles récemment rendues disponibles avec la sortie de la Saison 2) et divers modes de jeu allant de Match à mort par équipe à Domination, en passant par Elimination confirmée, et même le nouveau mode Surrégime. Mais ce n'est pas tout puisque les joueurs peuvent aussi affronter, seul ou en coopération, les vagues du mode Zombies sur les cartes Liberty Falls (en mode Standard et Dirigé) et The Tomb (en mode Standard uniquement).

Si vous voulez la version complète, qui propose davantage de contenu, dont une campagne solo, vous pouvez acheter Call of Duty: Black Ops 6 à 62,99 € sur Cdiscount et Fnac.