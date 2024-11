Call of Duty: Mobile fête son 5e anniversaire avec une Saison 10

Cela fait déjà cinq ans qu'Activison a lancé Call of Duty: Mobile, la déclinaison pour smartphone de sa franchise de jeux de tir. Un titre multijoueur qui a battu un record de téléchargements à sa sortie et qui accueille tous les mois du contenu saisonnier pour occuper les fans.

Les développeurs ont lancé il y a quelques jours la Saison 10 de Call of Duty: Mobile, qui célèbre donc ce cinquième anniversaire. Après la Saison 9 : Pilleurs Orbitaux, place à la très sobrement dénommée Saison 10 - 5ème Anniversaire. Les joueurs peuvent découvrir Krai, une nouvelle carte Battle Royale qui nous emmène au pied de l'Oural avec des environnements urbains et denses, cinq points d'intérêt majeurs et une mission narrative unique aux côtés d'Urban Tracker et Kumo-Chan. Une nouvelle classe Battle Royale fait son apparition, le Téléporteur, de même que l'arme mitraillette USS 9. Des missions spéciales sont également disponibles en incarnant cinq archétypes de joueurs, tandis que le Passe de combat permet de débloquer des apparences d'opérateurs sur le thème du tarot, des plans d'armes et d'autres éléments habituels.

Enfin, Activision annonce que Call of Duty: Mobile compte désormais plus d'un milliard de téléchargements.