Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, Activision explique pourquoi il n'y a pas de multijoueur

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée vient tout juste de voir le jour sur PlayStation 4 qui, pour rappel, est une exclusivité temporaire. Seul petit point noir au tableau pour certains joueurs, il n'y a pas de mode multijoueur en ligne... La raison ? Activision a stipulé sur son blog qu’il ne souhaitait pas diviser sa communauté sur une autre de ses productions.

Et pour cause, Call of Duty: Warzone, jouable uniquement sur la Toile et disponible en free-to-play, s'est invité dans nos plateformes il y a peu ; plus de 30 millions de fans ont déjà essayé cette nouvelle production. La firme nous fait donc comprendre que l’ajout d’un tel mode dans cette édition remastérisée n’aurait pas beaucoup de sens... Pourquoi faire de la concurrence à ses propres jeux ?

L'objectif est de rassembler les joueurs de façon homogène dans un seul univers multijoueur en ligne. Avec le cross-play, la sortie de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouvelles armes, la diffusion de contenus gratuits, et le lancement de Warzone (la nouvelle expérience Call of Duty gratuite pour tous), la licence Modern Warfare va s'étendre en apportant de nouvelles expériences aux joueurs. Plutôt que de proposer du multijoueur séparé sous forme de pack autonome, Activision et Infinity Ward cherchent à apporter des expériences plus classiques à l'univers Modern Warfare, qui continue à se développer et à se construire au fil du temps.

Vous savez tout... Pour rappel, les possesseurs d'une Xbox One et d'un PC gaming pourront profiter de Call of Duty: Modern Warfare 2- Campagne Remastérisée le 30 avril 2020.