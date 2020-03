Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée disponible maintenant, en exclusivité temporaire sur PS4 !

Le feuilleton Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered touche presque à sa fin. Après des mois de rumeur, son arrivée ce mardi 31 mars 2020 a fuité hier par le biais du PlayStation Store allemand, qui permettait carrément aux acheteurs de jouer en avance au jeu complet.

Le grand jour est arrivé : oui, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered est bel et bien disponible pour tout le monde au format numérique depuis 19h00, pour 24,99 €... mais seulement sur PS4 ! Le jeu est jouable en exclusivité temporaire sur la console PlayStation, et n'arrivera que le 30 avril sur Xbox One et PC. Les utilisateurs de ces plateformes peuvent néanmoins précommander leur exemplaire pour profiter dès maintenant du pack Ghost Underwater Demo Team Classique dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Il comprend :

2 plans d'arme ;

1 porte-bonheur d'arme ;

1 exécution ;

1 réplique ;

1 carte de visite animée ;

1 emblème ;

2 passages de niveau du Passe de Combat.

« La campagne de Modern Warfare 2 était incroyable. Nous nous souvenons tous de la formidable impression que cette aventure nous a laissée. Cette campagne a été très spéciale à nos yeux et nous remercions Infinity Ward d'avoir créé une expérience aussi incroyable», a déclaré Thomas Wilson, co-studio head chez Beenox. « Restaurer et remastériser cette campagne pour une nouvelle génération de joueurs a été un véritable plaisir pour notre équipe. Nous voulions nous assurer que les sentiments et la puissance de l'histoire étaient correctement retranscrits avec des visuels haute définition complets et une qualité audio de dernier cri. »





Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, selon le nom définitif français, est livré avec une résolution des textures et des détails améliorés, des animations remaniées, une bande-son remastérisée, des graphismes 4K avec HDR sur toutes les consoles compatibles, et profitera même d'un framerate illimité et d'une compatibilité avec les écrans ultra-larges sur PC. Bref, cette nouvelle version signée Beenox devient le meilleur moyen pour découvrir les périples de la Task Force 141.

