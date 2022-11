Call of Duty: Modern Warfare II, les notes de la presse française

Le 27 octobre dernier, les joueurs PlayStation, Xbox et PC ont pu découvrir Call of Duty: Modern Warfare II. Le titre est sous le feu des projecteurs puisqu’il vient d’engendrer 800 millions de dollars de revenus en trois petits jours seulement. Si vous n’avez toujours pas craqué et que vous hésitez, voici un récapitulatif des verdicts français qui pourront sans doute vous guider.

Pour JeuxVideo.com, le jeu a « des bases très solides qui font honneur à l’opus de 2019 », pour Gameblog, « le mode Campagne est toujours aussi savoureux et prenant », pour JeuxActu, « les affrontements multi sauront également convaincre les amateurs de compétition » et pour Millenium, « il y en a absolument pour tout le monde : des missions de bourrins à celles qui demandent plus de discrétion, vous serez servis peu importe vos goûts ».

Bien évidemment, nous vous invitons également à lire notre test disponible en fin d’article.

Le jeu est disponible sur Amazon à 58,73€.