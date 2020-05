Call of Duty: Warzone sur PS5 et Xbox Series X ? Les versions next-gen quasiment confirmées

Avec l'arrivée des PS5 et Xbox Series X, les free-to-play vont devoir se mettre à la page avec des versions adaptées. Ce sera notamment le cas de Call of Duty: Warzone, sorti le mois dernier sur PC, PS4 et Xbox One.

Lors de notre entretien avec Taylor Kurosaki, directeur narratif chez Infinity Ward, et Amos Hodge, directeur créatif de Raven Software, nous leur avons demandé si des éditions next-gen étaient déjà prévues. Taylor Kurosaki n'a pas répondu par un « oui » totalement honnête, car ce genre d'annonce ne se fait pas de cette manière, surtout quand les PS5 et Xbox Series X sont encore très mystérieuses, mais a presque confirmé la chose. Il s'est dit « sûr » d'assurer leur prise en charge le moment venu, car Call of Duty: Warzone est parti pour « exister pendant un certain temps ».

Call of Duty: Modern Warfare 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Peut-être que vous n'êtes pas autorisé à en parler, mais je vais essayer : un portage de Warzone en vue sur PS5 ou Xbox Series X ? Uniquement via la rétrocompatibilité ou prévoyez-vous de « nouvelles versions » ? TK : Je sais que notre plan est que Warzone va exister pendant un certain temps, donc dès que ces nouveaux systèmes seront sortis et disponibles, je suis sûr que nous les prendrons en charge.

La réponse n'est donc plus vraiment de savoir si un portage aura lieu, mais quand. Call of Duty: Warzone sera-t-il jouable en free-to-play dès le lancement respectif des PS5 et Xbox Series X ? Affaire à suivre. En attendant, Modern Warfare et Warzone bénéficient tous deux d'un week-end Double XP depuis hier soir.

