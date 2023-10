Capcom : du gros changement pour le RE Engine, de quoi émerveiller les joueurs ?

En 2017, Capcom lançait Resident Evil 7: Biohazard, un excellent survival-horror à la première personne qui offrait une seconde jeunesse à sa franchise culte, et qui utilisait le tout nouveau moteur de jeu RE Engine, pour des graphismes magnifiques et une optimisation soignée. Un moteur depuis utilisé dans Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise, Street Fighter 6 et les autres Resident Evil sortis depuis.

Mais voilà, ce RE Engine a maintenant six ans, et Capcom pense à l'avenir pour proposer des jeux toujours plus impressionnants. Le studio japonais a ainsi présenté l'évolution de son moteur de jeu dans une vidéo peu passionnante publiée sur sa chaîne Youtube R&D. Dans les informations à retenir, le REX Engine conservera toutes les qualités du moteur de Capcom, tout en prenant en charge les nouvelles technologies graphiques et en gérant encore mieux les larges assets. Par ailleurs, il semblerait que Capcom veuille à l'avenir permettre à des développeurs tiers d'utiliser son REX Engine.

Concernant le nom, les fans de Dino Crisis ont évidemment immédiatement vu un lien entre le REX Engine et le T-Rex, mais il est quand même bon de rappeler que Capcom aime s'amuser avec les intitulés. Le nom complet du RE Engine, même s'il a été lancé avec un Resident Evil, est bien Reach for the Moon Engine, rien à voir donc avec la franchise de survival-horror.

Quoi qu'il en soit, Capcom compte bien nous en mettre plein la vue avec le REX Engine, mais le changement ne se fera pas d'un coup, le développeur introduira les nouveautés dans son moteur au fil des jeux et des années. Les prochains titres utilisant le RE Engine seront Pragmata et Dragon's Dogma 2. Vous pouvez retrouver Street Fighter 6 à partir de 49,49 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

