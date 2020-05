Captain Tsubasa: Rise of New Champions, deux joueurs inédits du Sénégal font leur entrée sur le terrain en vidéo

C'est désormais devenu une habitude, Bandai Namco présente chaque semaine une nouvelle équipe junior de Captain Tsubasa: Rise of New Champions et les joueurs vedette la composant. Après l'Europe avec l'Allemagne et le continent nord-américain avec les États-Unis, petit détour en Afrique pour découvrir le Sénégal.

Comme la semaine dernière, la vidéo ne dure que quelques secondes, seulement deux personnages étant à l'honneur. Nous retrouvons donc le milieu de terrain Ismail Senghor et l'attaquant Moussa Malick Diallo, qui sont à priori inédits et n'évoqueront donc pas grand-chose aux fans de la licence. Au moins, nous devrions avoir une sacrée diversité d'équipes venant des quatre coins du monde dans le jeu, avec des techniques plutôt originales.

Les semaines à venir devraient nous montrer encore d'autres sélections internationales, dont l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. Espérons que Bandai Namco finisse tout de même par nous donner une fenêtre de sortie, Captain Tsubasa: Rise of New Champions devant paraître plus tard dans l'année sur PS4, Switch et PC.

