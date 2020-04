Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'équipe junior d'Allemagne menée par Schneider crève l'écran en vidéo

Ces dernières semaines, Captain Tsubasa: Rise of New Champions a surtout fait parler de lui dans le Weekly Shonen Jump et sur les réseaux sociaux avec l'annonce de plusieurs personnages jouables, dont certains entièrement créés pour l'occasion. Ces joueurs internationaux pourront à priori être au moins croisés dans l'Épisode Nouveau Héros, le Junior Youth World Challenge ayant été teasé à la fin de la bande-annonce dédiée à ce mode, et vont désormais avoir droit à une série de vidéos servant à présenter leurs équipes.

Pour ouvrir le bal, c'est l'iconique équipe d'Allemagne menée par Karl Heinz Schneider qui est montrée en action, aussi douée en défense qu'en attaque. Parmi les joueurs nommés, nous retrouvons ainsi :

Reste à voir si les autres membres de l'équipe seront inventés ou repris des précédentes œuvres de la licence, que ce soit le matériau de base qu'est le manga ou les différentes adaptations animées et vidéoludiques existantes. Dans tous les cas, cette équipe Junior Youth d'Allemagne risque d'avoir la côte auprès des fans.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est prévu sur PS4, Switch et PC cette année, sans plus de précision.

