Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les Hollandais s'invitent en nombre dans un trailer pour l'équipe junior des Pays-Bas

Maintenant que la date de sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été donnée et que les multiples éditions qui seront disponibles au lancement sont connues, Bandai Namco peut à nouveau reprendre la présentation des équipes et personnages avec lesquels nous jouerons. Après la France menée par El Cid Pierre, c'est au tour de la sélection hollandaise d'être mise en avant, cette fois en vidéo.

Bonne nouvelle, cette équipe junior des Pays-Bas comptera six têtes connues, bien devant la plupart des autres qui nous ont été présentées jusqu'à présent. Sans plus attendre, voici ce qu'en dit l'éditeur :

Pays-Bas Une équipe possédant une attaque irrésistible avec Cruyfford en première ligne.

Cette équipe a pour intention de gagner tous ses matchs et le tournoi avec un style de jeu qui écrase impitoyablement les adversaires via une offensive de tous les instants, en toutes circonstances. Gert Kaiser Un attaquant de l'équipe junior représentant les Pays-Bas. C'est un buteur enjoué qui aime déclencher ses frappes après de longues courses rapides sur la pelouse. Ruud Coulisseman Un milieu de terrain qui représente l'équipe hollandaise junior. C'est la tour de contrôle des Pays-Bas. Il régule le cours du jeu en se tenant toujours derrière Cruyfford pour lui apporter du soutien. Brian Kluivoort / Bryan Cruyfford C'est un attaquant de l'équipe hollandaise. Il porte le maillot numéro 14. Joueur au rendement exceptionnel, on raconte qu'il est le meilleur d'Europe au classement des dribbles et tirs effectués. Il dispose d'un capital confiance énorme et mène toujours son équipe avec un incorrigible optimisme. Jovan Lensenblink Un attaquant de l'équipe junior représentant les Pays-Bas. C'est un buteur au sang-froid qui se compare toujours avec ses adversaires et tend à frapper après avoir calmement évalué la situation. Leon Dirk Un défenseur représentant l'équipe junior des Pays-Bas. Il subtilise le ballon à ses adversaires en prenant avantage de son poids et de son physique impressionnants pour effectuer de puissants tacles. Hans Doleman Le gardien de but de l'équipe hollandaise junior. Sa stature est encore plus imposante que celle de Dirk et il protège ses cages des puissants tirs adverses avec sa force irrésistible.

Pour rappel, le coup d'envoi de Captain Tsubasa: Rise of New Champions aura lieu le 28 août prochain sur PS4, Switch et PC.

