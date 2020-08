Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le poids de l'édition Switch dévoilé

Il y a peu, Bandai Namco a fait le point sur la résolution et le framerate de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Pour les joueurs qui apprécient les versions dématérialisées, nous en apprenons un peu plus sur la taille de l'édition Switch. La question est toujours la même : faut-il faire de la place dans sa console ? Oui, un peu...

En effet, Captain Tsubasa: Rise of New Champions fera 11,9 Go. Pour rappel :

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est un jeu de foot révolutionnaire qui retranscrit l'action palpitante et les tirs surpuissants qui ont rendu le manga si célèbre. Grâce à ses graphismes fidèles à l'anime, son gameplay accessible et ses nombreux modes de jeu, les passionnés de foot ne passeront pas une seconde sur le banc !

La date de sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions est fixée au 28 août 2020. Si vous êtes plus friands de cartouches, vous pouvez précommander le jeu sur Amazon à 44,99 €.

