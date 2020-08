Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le framerate et la résolution PS4 et Switch dévoilés

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est la prochaine production de Bandai Namco qui verra le jour sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Nintendo et sur PC. Après une vidéo fort alléchante, nous en apprenons un peu plus sur la résolution et le framerate sur PS4 et Switch. Alors ?

Eh bien, ne vous attendez pas à un rendu en 4K, ou à un titre tournant à 60 fps... La firme japonaise stipule sur le site officiel que Captain Tsubasa: Rise of New Champions affichera du 1080p sur les deux plateformes (en mode TV sur belle de Big N., et du 720p en mode Portable). Concernant le nombre d'images par seconde, le titre tournera à 30 fps.

La date de sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions est fixée au 28 août 2020. Pour les intéressés, vous pouvez précommander le jeu dès maintenant sur Amazon à 44,99 €.

