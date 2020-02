Captain Tsubasa: Rise of New Champions, une version longue de la bande-annonce du mode scénarisé Épisode Tsubasa pour exciter

La semaine dernière, Bandai Namco a diffusé une bande-annonce de Captain Tsubasa: Rise of New Champions s'attardant sur l'un des modes scénarisés auquel nous pourrons prendre part, l'Épisode Tsubasa. Sur fond de Moete Hero, nous avons ainsi pu faire un tour rapide des personnages cultes qui croiseront notre route sur le terrain avec leurs techniques bien particulières ayant participé à la renommée de l'œuvre. Si vous vouliez alors en voir plus, vous allez être servis avec la vidéo du jour :

Doublant quasiment sa durée, elle introduit plusieurs figures emblématiques de la série en commençant par Munemasa Katagiri (Kirk Person) de la JFA, qui mesure le chemin parcouru par Tsubasa et ses camarades alors qu'ils vont livrer un match au sein du Star Crown Stadium aux États-Unis. S'en suit la présentation de nouveaux personnages mélangeant phases de gameplay et passages cinématiques, en plus de ceux déjà introduits. Parmi les séquences inédites, nous retrouvons Hanji Urabe (Jack Morris) de l'Otomo, Tsubasa tentant d'arrêter la technique des frères Tachibana en sautant sur le poteau ou encore l'évocation du départ de Yoshiko Fujisawa (Jenny) en Amérique du Nord affectant Hikaru Matsuyama.

Arc narratif majeur, l'introduction de Jun Misugi (Julian Ross) de la Musashi et ses problèmes cardiaques, affectant le côté combattif de Kojirō sur le terrain comme le fait remarquer son ancien entraîneur Kōzō Kira, et son éviction de la Toho par Makoto Kitazume. Son fameux duel avec Tsubasa en finale où chacun se renvoie la balle à travers tout le terrain a de quoi faire frémir d'excitation.

Nous sommes loin d'avoir tout vu de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, attendu cette année sur PS4, Switch et PC, mais il devrait ravir les fans malgré les défauts que nous avons pu relever lors de notre prise en main : PREVIEW de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un jeu de foot fun, mais encore assez maladroit