Twitch GAMERGEN.COM : un week-end caritatif pour soutenir la cause animale

À partir de 18h se lance ce vendredi l'évènement caritatif #CdC2025, organisé par le collectif Créateurs de Compagnie, fondé par le streamer Nooton. Cette édition aura pour objectif de soutenir l'association Potiron Family, qui accueille et soigne des chats en situation de handicap, tout en sensibilisant le grand public à une cause encore trop méconnue. Twitch GAMERGEN.COM va tourner à plein régime pour soutenir cette belle cause, rejoignez-nous sur notre chaîne Twitch ou sur cet article (cf ci-dessous), afin de donner ou partager sur cet évènement. Les heureux donateurs pourront repartir avec une clé de jeu digitale de leur choix.

Les dons récoltés permettront de financer les soins vétérinaires, l'alimentation et l'aménagement de box sanitaires professionnels pour les chats recueillis. Des t-shirts et un sweat brodé aux couleurs de l'événement CDC et de la Potiron Family peuvent être commandés ici.

Venez soutenir une noble cause, tout en s'amusant sur de nombreux jeux.

