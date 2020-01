CES 2020 : Acer fait le plein de nouveautés, PC, projecteur et autres folies dans les parages

Acer n’a pas fait le chemin jusqu’à Las Vegas les mains vides. Le constructeur est arrivé avec tout un tas de nouveautés et notamment un vaste choix en ce qui concerne les ordinateurs portables. Ce sont les nouveaux Spin 5 et Spin 3 qui ouvrent le bal en enrichissant la gamme de laptop convertible. Ces modèles ont la particularité d’être dotés de stylet Acer Active Stylus à recharge rapide ainsi que de la technologie Wacom d’AES. En d’autres termes : les créateurs qui utiliseront cet appareil devraient avoir une sensation d’écriture relativement souple et naturelle, c’est en tout cas ce que promet Acer qui prévoit une date de sortie pour le Spin 3 en février prochain et en mars pour le Spin 5, avec un prix respectif à 649 € et 999 €.

Le constructeur cherche visiblement à se faire bien voir des professionnels créatifs et enfonce le clou avec deux nouveaux venus dans sa gamme ConceptD. Cette fois-ci nous avons d’un côté le ConceptD 7 Ezel, un laptop convertible très performant qui fera le bonheur de ceux qui veulent de la puissance tout en restant mobile. Le ConceptD 700 est pour sa part une station de travail qui a elle aussi la puissance dans son ADN. Il est quand même question d’une NVIDIA Quadro RTX 4000 et d’un Intel Xeon E. Avec de tels composants, inutile de préciser que ces engins ne sont pas super accessibles. Comptez 1899 € pour le ConceptD 700, 2499 € pour le ConceptD 7 Ezel et 2999 € pour la version Ezel Pro, encore plus puissante.

Derniers candidats parmi les laptops : les TravelMate P6 et P2. Des ordinateurs qui se caractérisent surtout par leur résistance à toute épreuve. Les bougres disposent quand même d’une norme militaire à ce propos. Du reste, il s’agit davantage d’ordinateurs pratiques que puissants. En témoigne cette batterie réputée pour avoir 23h d’autonomie et qui est capable de se recharger à 50 % en 45 minutes, ça fait presque rêver.

Un petit dernier pour la route ? Le projecteur LED B250i est probablement le moins hypant des joujoux d’Acer, mais offre au moins une solution 100 % plug and play et un produit nomade Full HD, avec ou sans fil. S’il y a des amateurs, rendez-vous au second trimestre de 2020 avec 699 € en poche.

Pour finir, le tout est visible dans notre galerie en page deux de cet article !