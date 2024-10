Chernobylite annoncé sur une nouvelle console avec une vidéo de gameplay peu reluisante

Alors que les joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S attendent Chernobylite 2: Exclusion Zone, voilà que le développeur The Farm 51 et l'éditeur Untold Tales reparlent du premier opus, sorti à l'origine sur PC en Early Access en 2019 puis en version finale et sur consoles les années suivantes. Si Chernobylite est mentionné aujourd'hui, c'est parce qu'il va arriver sur une nouvelle plateforme.

Les studios annoncent que Chernobylite va être porté sur Nintendo Switch, à une date encore inconnue. Il faut pour l'instant se contenter d'un court teaser montrant le jeu de tir et de survie dans la Zone d'exclusion de Tchernobyl, les graphismes ont pris un sacré coup à cause de l'aliasing et le framerate semble déjà avoir de petites chutes dans cette vidéo d'annonce... Vivement la Switch 2/Pro.

Chernobylite sera disponible uniquement sur l'eShop, en version dématérialisée, avec une Complete Edition regroupant le jeu de base et toutes ses mises à jour, qui rajoutent des missions, des lieux, des armes et des modes de jeu. Une Premium Edition sera également disponible, avec en plus de tout cela la bande originale du jeu, un artbook, deux skins d'armes et les DLC The Seasoned Scavenger et Irradiated Hideout.

En attendant la sortie de Chernobylite sur Switch, vous pouvez acheter des cartes prépayées eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

