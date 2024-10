Chernobylite 2: Exclusion Zone dévoile son gameplay avec une impressionnante vidéo

The Farm 51 a dévoilé en août dernier Chernobylite 2: Exclusion Zone, une suite de son jeu de tir et de survie qui nous rammenait à Pripyat, 30 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Ce nouvel opus est présenté comme un Action-RPG post-apocalyptique et il s'offre aujourd'hui une première vraie vidéo de gameplay :

Chernobylite 2: Exclusion Zone nous plongera dans un monde ouvert aux côtés d'un planewalker, capable de voyager entre les mondes parallèles pour dénicher de la chernobylite, un puissant matériau précieux. Coincé dans la Zone, le joueur devra survivre en affrontant des créatures et en s'alliant avec d'autres personnages. Les joueurs pourront faire évoluer leur personnage avec des attributs et compétences, combattre à distance ou au corps-à-corps, gérer leur base, négocier avec des factions et même changer de configuration et d'équipement grâce au planewalking. En plus de cela, des missions coopératives en ligne seront disponibles.

Chernobylite 2: Exclusion Zone est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pour patienter, vous pouvez retrouver le premier Chernobylite à 19,99 € sur Amazon.