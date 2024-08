Chernobylite 2: Exclusion Zone, une suite avec des mondes parallèles annoncée en vidéo

Source: The Farm 51 et IGN

Source: The Farm 51 et IGN

Même s'il n'a pas révolutionné le genre, Chernobylite aura été une bonne surprise. Le titre de The Farm 51 (NecroVisioN, Painkiller: Hell & Damnation, Get Even) nous emmène à Pripyat aux côtés d'Igor, un scientifique qui a survécu à la catastrophe de Tchernobyl, mais qui retour sur place 30 ans plus tard pour retrouver sa fiancée. Bonne nouvelle, une suite va voir le jour !

The Farm 51 dévoile aujourd'hui Chernobylite 2: Exclusion Zone, qui nous replongera donc dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Le titre mélangera toujours les codes du jeu de tir, de survie et de rôle en nous demandant d'explorer des mondes parallèles et de trouver de la chernobylite. Voici ce qu'il faut retenir de cette suite :

Chernobylite 2 : Exclusion Zone est un jeu d'action RPG post-apocalyptique, mêlant exploration libre d'un monde ouvert immense et extrêmement réaliste, combats stimulants, fabrication d'objets uniques, gestion d'équipe et de base, et narration non linéaire. Vous incarnez un planewalker qui voyage à travers des mondes parallèles à la recherche d'un matériau précieux et riche en énergie appelé chernobylite. Coupé du monde, piégé dans la Zone, attaqué par des hordes de créatures cauchemardesques, vous devez vous battre pour survivre et unir la poignée de survivants. EXPLORATION D’UN MONDE OUVERT Explorez l’immense monde ouvert réaliste de la véritable zone d’exclusion de Tchernobyl. La chernobylite s’est propagée sur toute la zone, transformant de nombreux éléments. Les habitants tentent de s’en défendre à l’aide de technologies expérimentales. DÉVELOPPEMENT DU PERSONNAGE Créez et faites évoluer votre héros. Les attributs et les compétences affecteront l'efficacité au combat, ainsi que le style de conversation. Un tas de muscles arrogant armé d'une grande épée qui tente d'intimider tout le monde ? Ou un sniper intelligent qui trouve toujours les bons mots ? À vous de choisir. DIVERSITÉ DE COMBAT Pour survivre, vous pourrez recourir à un système de combat de mêlée avancé ou éloigner vos ennemis grâce à un arsenal d'armes à feu varié. Vous pouvez également utiliser l'approche furtive ou demander de l'aide à d'autres personnes. CONSTITUTION D’UNE ÉQUIPE Découvrez les joies de la constitution d’équipe. Chacun de vos partenaires peut vous apporter des connaissances et des compétences. Constituez votre équipe et découvrez les forces et les capacités uniques de chacun. La question est de savoir si vous parviendrez à gagner leur confiance et à libérer tout leur potentiel. PLANEWALKING Adaptez votre configuration et votre équipement à la situation grâce au planewalking, qui vous permet de tout changer à tout moment. Vous êtes libre de développer plus d'un ensemble de compétences pour votre personnage. Vous rencontrez une situation pour laquelle votre configuration de mêlée lourde, préparée au préalable, est mieux adaptée que celle de sniper à distance actuelle ? Utilisez le planewalking et choisissez-en une autre. DÉVELOPPEMENT D’UNE BASE Développez votre base. Vous pourrez y fabriquer des objets précieux et améliorer vos armes quotidiennement. Assignez des tâches à vos collaborateurs pour qu’ils s’occupent de vos équipements et de vos provisions. FACTIONS Battez-vous pour gagner de l'influence et négociez avec les factions. La zone d'exclusion est un champ de bataille qui change tous les jours et qui réagit à chacune de vos actions. Pouvez-vous les aider à vaincre l'armée de monstres vicieux ? Et lorsque d'anciens conflits seront relancés, de quel côté vous rangerez-vous ? MISSIONS EN CO-OP Participez à des missions en ligne en coopération dans le cadre d'une campagne solo qui permet aux joueurs d'interagir de différentes manières pour atteindre l'objectif.

Chernobylite 2: Exclusion Zone est attendu en 2025 sur PC et sur consoles, mais The Farm 51 n'a pas précisé lesquelles. Le premier volet est disponible sur PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez d'ailleurs le retrouver à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

