Children of the Sun : l'étonnant puzzle shooter lancé en vidéo

L'éditeur Devolver Digital est toujours sur les bons coups lorsqu'il s'agit de mettre en avant des jeux vidéo atypiques. Le studio lance aujourd'hui Children of the Sun, un jeu de tir et de réflexion développé par René Rother. Un titre pour le moins original, place à la bande-annonce de lancement (avec Holly de Sleigh Bells en fond sonore et pas Children of the Sun de Dead Can Dance...) :

Dans Children of the Sun, La Fille se lance dans une quête vengeresse contre La Secte et Le Leader qui ont ruiné sa vie. Pas question de foncer dans le tas tête baissée, La Fille n'a qu'une seule balle dans son fusil, qu'il faudra contrôler après chaque impact pour cumuler les victimes. Quelques capacités sont là pour varier le gameplay, comme la possibilité de courber le tir et percer les murs, Children of the Sun est bien un jeu de puzzles avant d'être un jeu de tir.

Children of the Sun est disponible dès maintenant sur PC via Steam, une démo est à télécharger et vous pouvez acheter le jeu complet contre 14,79 € chez Gamesplanet.