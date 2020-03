CINEMA : SCOOBY!, deuxième bande-annone adorable pour le film d'animation

La licence Scooby-Doo a connu moult déclinaisons depuis les années 60, des inévitables séries animées aux adaptations en live-action, sans oublier les téléfilms ponctuels. Mais cette fois, Warner Bros. Production veut nous proposer un film d'animation revenant sur les origines du chien détective et de ses compères.

Bande-annonce en VO

SCOOBY! reviendra sur la rencontre entre Sammy et son compagnon canin, mais aussi leurs premières enquêtes avec Fred, Velma et Daphné dans l'équipe de Mystère & Cie. Le récit principal tournera autour d'un grand complot visant à libérer le chien fantôme Cerberus, qui pourrait impliquer plusieurs des personnages vus dans la nouvelle bande-annonce. Ou plutôt, « des » bandes-annonces, car le montage de la version originale et celui de la française sont très différents, mettant en avant des scènes variées et amusantes.

Pour rappel, le casting des comédiens de doublage sera garni : en VO, vous allez entendre Frank Welker en Scooby-Doo, Will Forte en Sammy, Gina Rodriguez en Velma, Zac Efron en Fred, Amanda Seyfried en Daphné, Mark Wahlberg en Blue Falcon, Jason Isaacs en Satanas, Kiersey Clemons en Dee Dee Skyes, Ken Jeong en Dynomutt, Tracy Morgan en Capitaine Caverne et Simon Cowell en... lui-même. Et c'est Tony Cervone, animateur sur Space Jams et habitué des longs-métrages d'animation pour la télévision, qui se chargera de la réalisation.

Bande-annonce en VF

La date de sortie en salles de SCOOBY! est à présent prévue pour le 13 mai 2020 en France.