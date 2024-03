Comment créer un serveur Rust unique et personnalisé ?

Quelle est la configuration système optimale pour un serveur Rust ?

En créant votre propre serveur dédié Rust, vous aurez l'opportunité de profiter du jeu comme bon vous semble. En tant qu'administrateur, c'est à vous de choisir si vous préférez jouer en PvE ou PvP, quelle carte sélectionner, et quelles seront les limites de votre monde de jeu. Théoriquement, il est possible d'héberger un serveur Rust sur votre ordinateur personnel tout en rejoignant ce serveur depuis le même appareil. Toutefois, sauf si vous disposez d'un matériel de pointe et d'une excellente connexion internet, il est conseillé de louer un serveur Rust auprès d'un fournisseur.

Dans tous les cas, afin de faire fonctionner correctement votre serveur Rust, il est essentiel de disposer d'un processeur performant. Même pour un petit serveur destiné à vous et quelques amis, un processeur de 3,4 GHz ou plus est recommandé. Il est important de noter que le logiciel du serveur dédié Rust fonctionne en tant qu'application mono-cœur.

En ce qui concerne la mémoire vive (RAM), si vous souhaitez jouer avec une carte de taille standard de trois kilomètres carrés et un groupe restreint de cinq à dix joueurs sans utiliser trop de mods, vous pouvez opter pour une configuration minimale de 4 à 6 gigaoctets pour votre serveur dédié. Pour héberger un serveur Rust capable d'accueillir des centaines de joueurs simultanément, il est recommandé d'avoir au moins 8 à 16 gigaoctets de RAM. N'oubliez pas de vous renseigner sur les ressources supplémentaires nécessaires si vous prévoyez d'étendre ou de personnaliser votre serveur Rust à l'avenir.

Du côté de l'espace disque, il est probable que vous aurez besoin de 6 gigaoctets pour l'installation de base de votre serveur. Toutefois, pour héberger un serveur à long terme, il est conseillé de disposer d'un espace de stockage minimal de 32 gigaoctets, facilement accessible grâce aux configurations matérielles actuelles. Le logiciel SteamCMD, utilisé également pour d'autres serveurs dédiés, est techniquement disponible pour macOS, mais des problèmes peuvent survenir lors de l'installation sur le système d'exploitation Apple.

Configuration minimum pour Windows Server 2016 et Ubuntu

Pour Windows Server 2016, Microsoft a publié la configuration minimale requise suivante :

Processeur : 1,4 GHz

RAM : 512 Mo ou 2 Go

Espace disque : 32 Go



Pour l'installation de la célèbre distribution Linux Ubuntu, le développeur Canonical recommande les valeurs minimales suivantes :

Processeur : 2 GHz

RAM : 4 Go

Espace disque : 25 Go

Prérequis en termes de vitesse d'upload

La vitesse d'upload est un facteur clé à prendre en compte pour héberger un serveur Rust. En vous basant sur les directives publiées par Valve pour les jeux Source tels que CS:GO, CS:Source et Apex Legends, cela représente 53,4 Kbit/s par joueur. En considérant le nombre de joueurs, les prérequis pour un serveur Rust sont les suivants :

Joueurs actifs sur le serveur Vitesse d'upload minimale 5 267 Kbit/s 50 2.670 Kbit/s 100 5.340 Kbit/s

Comme nous venons de le voir, créer un serveur Rust privé vous donne la possibilité de personnaliser et d'optimiser votre expérience de jeu. Il est important de prendre en compte les configurations minimales requises pour le processeur, la mémoire vive, l'espace disque et la vitesse d'upload afin de garantir une performance optimale pour tous les joueurs sur votre serveur.