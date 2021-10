CONCOURS Gunstock Tiny+ pour Oculus Quest 2 : tentez de le gagner en participant au jeu-concours d'Halloween

Un gunstock est une réplique d’arme à feu utilisée en réalité virtuelle pour améliorer l'immersion en jeu, la stabilité des mains et donc la précision, le tout avec la sensation de tenir une votre fusil entre les mains. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre guide complet sur le sujet. La gamme Tiny de chez 3D Horizons est déjà passée sur notre banc de test et nous a beaucoup plu. Nous avons aimé son design, sa praticité et son poids contenu.

3D Horizons propose, à l'approche d'Halloween et donc jusqu'au 31 octobre, un jeu-concours permettant de gagner le Tiny+ en édition limitée couleur citrouille. Pour cela, rien de plus simple, vous n'aurez qu'à retrouver le nombre exact de cet accessoire sur le site www.ultimatevrgun.com en fouillant les pages. Attention, certains exemplaires sont bien cachés ! Il ne vous restera ensuite plus qu'à remplir le formulaire dédié à cette adresse et croiser les doigts pour être tiré au sort le samedi 6 novembre prochain. Bonne chasse !

